Metro, Atm sfida i furbetti

Paola PastoriniSi stringe la rete di controllo Atm sui portoghesi che tentano di fare i furbi e non pagare la metropolitana.Da oggi anche nelle stazioni di Centrale (solo lato della metropolitana verde) e in quella di Lambrate (metropolitana verde) i tornelli in uscita saranno chiusi con obbligo di convalida del titolo di viaggio, portando a 106 le stazioni interessate dal provvedimento, su un totale di 113 stazioni. L'obiettivo è quello azzerare la possibilità di farla franca e passare senza ticket. Nel 2018, ha spiegato l'azienda, oltre alla chiusura dei tornelli, Atm, grazie al piano assunzioni messo in campo nel 2017, ha aumentato di oltre il 50% il numero dei controllori. Nel primo semestre di quest'anno il numero delle persone controllate è aumentato del 63% (percentuale complessiva di metrò e mezzi di superficie) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e, conseguentemente, le sanzioni sono aumentate del 30%.La presenza capillare sul territorio dei controllori e la loro visibilità si rivelano così un buon deterrente e i numeri lo dimostrano, dato che le sanzioni sono cresciute meno dei controllati e dei controlli.Tra le modalità percogliere in fallo i portoghesi, è fondamentale il fatto che i controlli siano sia in metropolitana, sia in superficie, e per sette giorni su sette. In metropolitana le operazioni di verifica vengono effettuate da squadre itineranti anche a bordo dei treni, mentre in superficie i controllori presidiano anche le linee più critiche, in alcuni casi con gli agenti della security Atm e pattuglie. Un'iniziativa speciale è quella battezzata mercoledì da leoni. Si tratta di un giorno alla settimana in cui un'intera linea di superficie viene «battuta» da due squadre di controllori, che si dividono: una va in una direzione e l'altra in quella opposta. E per chi non ha il biglietto non c'è scampo.