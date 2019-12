Metrò, arriva la frenata dolce

Giovanni Migone

L'ultimo episodio, il 6 dicembre alla fermata di San Babila, si era lasciato dietro un bilancio pesante: 17 passeggeri coinvolti, tra feriti e contusi. Il problema delle violente e misteriose frenate d'emergenza dei convogli della metro però tiene banco ormai da diversi mesi. I casi più gravi, oltre a quello di due settimane fa, risalgono a marzo, il 4, il 9 e l'11. Totale: 16 persone lievemente contuse tra Loreto, Cadorna e Sesto 1° Maggio. Ora, dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura, il sequestro di un treno e le numerose polemiche, Atm prova a dare una risposta, lavorando sull'addolcimento del sistema frenante.

Dalle 6.30 di ieri mattina, è infatti in servizio Leonardo, il primo treno che risponderà in modo diverso alle segnalazioni di potenziali rischi. A seconda dell'imminenza dell'eventuale pericolo saranno infatti quattro o dodici i pattini elettromagnetici che scenderanno dalla pancia del treno per aumentare l'attrito con i binari. Fino a oggi invece la soluzione era stata una sola: davanti a un potenziale rischio, giù tutti e dodici i pattini. Una modalità di frenata che sarebbe particolarmente efficace sui treni di nuova generazione, i Leonardo appunto, già operativi sulla rossa e sulla verde. Grazie al nulla osta ricevuto due giorni fa dal Ministero dei Trasporti, Atm modificherà tutti i 26 Leonardo circolanti sulla M1 entro la fine di gennaio.

Per la M2 sarà invece necessario attendere un secondo nulla osta specifico dal Mit.

Una soluzione che «non mette a rischio la sicurezza dei passeggeri» ha tenuto a sottolineare il direttore generale di Atm, Arrigo Giana. «La frenata di sicurezza è indispensabile e ineliminabile. La nostra attività consentirà ai treni di circolare con stesso grado sicurezza, ma di frenare in modo più morbido e dolce».

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

