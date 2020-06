Metrò, appalti truccati: 13 in cella

Giulia Salemi

Tredici arresti della Finanza per appalti truccati in metropolitana. Dodici sono in carcere e uno ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura su presunte tangenti. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato, abuso d'ufficio. Trenta persone fisiche e otto società indagate, mentre tra gli arrestati ci sono imprenditori, manager, e due funzionari Atm, uno dei quali, Paolo Bellini, è responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane.

A Bellini vengono contestate presunte tangenti per 125mila euro tra il 2018 e il 2019. Al centro dell'indagine 8 appalti Atm (parte lesa) da 150 milioni di euro tra cui uno sulla manutenzione di impianti di telecomunicazione della Linea 5 della metropolitana e quello sui sistemi di segnalazione automatica della Linea 2. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi, ha portato all'ordinanza cautelare firmata dal gip Lorenza Pasquinelli.

Le indagini, spiega il procuratore Francesco Greco, «hanno accertato l'esistenza di un sistema di metodica alterazione di gare ad evidenza pubblica indette da Atm spa gravitante attorno alla figura» di Paolo Bellini e società create da lui per «interferire» negli appalti. Nell'indagine, aggiunge il procuratore, anche elementi su «episodio di corruzione» del 2006 per «l'assegnazione dell'appalto relativo al sistema di segnalamento» della Linea 1 «nel cui contesto sono emerse le recenti criticità (frenate brusche d'emergenza)». Il «metodo» consisteva «nell'offrire alle imprese interessate a partecipare alle gare» dell'Atm la «consulenza del pubblico ufficiale» Paolo Bellini, «sotto forma di fornitura di materiale e informazioni privilegiate, trafugate dalla stazione appaltante». Alle imprese anche la «possibilità di sopralluoghi riservati e perfino la supervisione e correzione delle bozze di offerta». Bellini avrebbe anche pilotato «alcune procedure di assunzione di personale nell'azienda, favorendo soggetti privi delle necessarie professionalità e competenze». Condanna unanime di tutto il mondo politico, con l'opposizione che chiede di azzerare i vertici Atm. Il sindaco Giuseppe Sala si è detto indignato: «Atm è eccellenza milanese e il suo lavoro non deve essere infangato per le malefatte di pochi. Mi aspetto provvedimenti immediati».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

