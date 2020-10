Messina: «Olimpia, partiamo con il piede gusto in Eurolega»

Fabrizio Ponciroli

Finalmente l'Eurolega. Una competizione alla quale l'Olimpia tiene particolarmente. Negli ultimi anni, i risultati in campo europeo sono stati mediocri. In questa edizione, l'AX punta a fare grandi cose. L'obiettivo è ambizioso, ovvero entrare (almeno) nelle migliori otto d'Europa.

Per farlo, è necessario iniziare con il piede giusto. L'esordio non è dei più abbordabili. Si parte oggi (palla a due ore 20.30, diretta tv su Eurosport) sul campo del Bayern Monaco, squadra che, lo scorso anno, ha tirato un brutto scherzo all'Olimpia.

Coach Messina predica attenzione e massimo impegno: «Iniziamo la più importante manifestazione continentale dopo una prima parte di stagione positiva. Affrontiamo un'avversaria come il Bayern molto aggressiva e atletica, contro la quale dovremo cercare di trovare energia e, nella nostra panchina, le risorse per sopperire a due assenze importanti. La leadership dei giocatori che sono stati protagonisti in EuroLeague per molti anni sarà per noi fondamentale per affrontare un torneo che è lungo e molto impegnativo», le parole dell'allenatore biancorosso a poche ore dal match. Purtroppo, non saranno della partita Micov e Punter.

Il primo è out a causa del problema al gomito patito a inizio stagione. Il secondo si è fatto male a Reggio Emilia (lesione al muscolo ileo-psosas della gamba destra) e non sarà disponibile per almeno tre settimane. Due assenze importanti che, tuttavia, non devono condizionare una squadra di talento e molto profonda.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA