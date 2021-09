Messias: «Questa è la mia squadra del cuore Sfrutterò l'occasione»

Luca Uccello

«I sogni si avverano, basta crederci». Quello di Junior Walter Messias si è realizzato. È quello che sognava da sempre lo ha raggiunto, toccando il mondo del Diavolo con un dito. «Quando ho visto la scritta Milan mi sono emozionato. Questa è la squadra del cuore e per cui tifavo: sono emozionato di essere qua».

La storia è nota: dal Gozzano in serie D a uno dei club più titolati al Mondo. Una bella storia cominciata per strada con gli amici. «Dove c'era un spazio per calciare un pallone, lo facevo anche da solo. Era una cosa bellissima ed era quella che mi piaceva di più. I miei genitori mi hanno sempre spinto, poi la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, dopo che gli ho avuti sono cambiato veramente».

Una storia raccontata a Milan Tv che poteva anche diversamente se non fosse arrivato il Crotone: «Ad un certo punto non ci credevo più, giocavo giusto per divertirmi, quindi non pensavo che potessi arrivare a certi livelli. Nei campionati dilettantistici si gioca per 10 mesi, poi negli altri due mesi andavo a lavorare e facevo le consegne. Questa cosa mi ha fatto vedere i valori della vita e mi ha spinto tanto».

Nessuno gli ha mai regalato niente, nemmeno ora. «Se sono arrivato è perché ho lavorato tanto, ho sofferto, ho fatto dei sacrifici. Quando arrivi, quindi, devi dimostrare per te stesso, per gli altri, per la squadra, per il gruppo, tutti insieme».

Arriva in una squadra di piccole stelle, pronto a brillare con un Milan nuovo, diverso, costruito da Maldini. «Qui sono passati tanti giocatori veramente forti, tutti miei idoli, non solo brasiliani ma anche italiani. La squadra è fatta bene, gioca bene ed è allenata bene. Credo che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi». E con Ibrahimovic e Giroud là davanti tutto sembra essere più facile. Sulle stelle del Milan: Su Ibra e Giroud: «Giocare con loro diventa più facile: ti fanno capire, con i movimenti, che quando serve loro la mettono dentro». A garantire per lui pure Serse Cosmi che lo ha allenato a Crotone nella seconda parte dello scorso campionato: «Ha tante qualità, ha straordinarie doti tecniche e grande duttilità tattica. Ha fisico e soprattutto valori umani eccezionali». E al Milan serve anche questo, la professionalità.

