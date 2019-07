Messi, maledizione Albiceleste

Massimo Sarti

MILANO - Dei 112 gol segnati da Lionel Messi in Champions League con il Barcellona, ben 31 sono stati siglati nelle 3 edizioni vinte da protagonista (più un'altra rete nel trofeo conquistato da bambino prodigio nel 2006). Nelle 8 eliminazioni con l'Argentina tra Mondiali e Copa America, la Pulce è invece sempre rimasta a secco.

Metamorfosi e maledizione confermate dal 2-0 di Belo Horizonte, che ha mandato il Brasile in finale di Copa e l'Albiceleste all'inferno. E se il Barça sogna di regalare a Messi Griezmann e di nuovo Neymar (con Coutinho che gradirebbe la destinazione Psg) per tornare già la prossima primavera sul tetto d'Europa, in Nazionale Messi ha sempre meno occasioni per schiodare un clamoroso zero tituli, Mondiale Under 20 nel 2005 e oro olimpico a Pechino 2008 a parte. Ecco allora il Leo arrabbiato, non certo come una Pulce, con l'arbitro ecuadoregno Roddy Zambrano: «Ha favorito il Brasile, che giocava in casa e influenza molto la federazione sudamericana. Non è andato a rivedere le azioni al Var, nessuno va più a controllare le tante cazz...». L'Argentina ha lamentato la mancata concessione di due rigori e un mancato secondo giallo a Dani Alves.

In un contesto più sereno si è invece parlato ieri di Var in Federcalcio a Roma. Si ha fretta di concretizzare il progetto della sala centralizzata a Coverciano, anche in ottica di una maggiore comunicazione delle decisioni: «Magari c'è stata una domenica con degli episodi e martedì lo stesso arbitro a Coverciano spiegherà le scelte», ha detto il presidente dell'Aia Marcello Nicchi.

