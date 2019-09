MESE DI EVENTI

Il Niguarda compie 80 anni e festeggia con Milano. Si comincia domenica con una giornata di screening e visite gratuite o partecipare all'Innovation Running, la corsa tra i viali dell'ospedale promossa da Avis Milano. A ottobre tocca a L'ospedale oltre le mura screening e visite gratuite in due piazze, piazza Città di Lombardia il 15 ottobre e in piazza San Carlo il 29 ottobre. Nato nel 1939 come costola periferica del Policlinico, è poi diventato «l'ospedale dei milanesi», che per edificarlo fecero donazioni per la cifra record di 75 milioni su 100 milioni di lire. Al Niguarda negli anni 50 è stato eseguito il primo intervento in Italia in circolazione extra corporea, mentre negli anni 70 qui è nata la prima banca dei tessuti in Italia. È di pochi giorni fa il traguardo dei duemila trapianti di fegato. Tra le iniziative, il 21 ottobre al teatro Dal Verme Simona Ventura, amica dell'ospedale, presenterà una serata aperta al pubblico con tanti ospiti.

