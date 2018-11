Mertens, mister utilità in serie A

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Mister utilità della serie A 2018-19, dopo 12 giornate è Dries Mertens: ogni poco più di 71 minuti il belga ha fatto sinora succedere qualcosa di eclatante per il Napoli. In 713 minuti (recuperi compresi) ha infatti mandato a bersaglio 7 gol e fornito 3 assist (fonte, Lega di A). Dopo un inizio con tanta panchina, Mertens ha riguadagnato posizioni nelle scelte di Carlo Ancelotti, che lo ha schierato titolare in 6 delle ultime 9 giornate di campionato.In questa classifica, redatta tenendo in considerazione tutti i calciatori con almeno 5 punti tra reti ed assist, c'è ancora Napoli con il sesto posto di Lorenzo Insigne (una rete o un assist ogni 99,2') ed il nono di Arkadiusz Milik (uno ogni 106,8').E la Juventus capolista e dominatrice del torneo? Un po' a sorpresa nessun bianconero è sul podio. Cristiano Ronaldo è quarto, con 8 reti e 4 assist in 1152' in campo (un punto ogni 96'), precedendo di un'inezia Suso: 4 gol e ben 8 passaggi vincenti in 1555'. Come CR7, lo spagnolo del Milan ha disputato interamente tutte e 12 le partite, con appena 3' di recupero in più. In graduatoria c'è pure Mario Mandzukic, settimo con un gol o un assist ogni 104,4'.Terzo è il capitano dell'Inter Mauro Icardi, sul prato verde 811' con 7 centri e 2 assist, (media 901,1').