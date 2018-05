Mercato, si complica per Cancelo piacciono Vrsaljko, Florenzi e Ilicic

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Cancelo, si complica il riscatto e Ausilio sonda il terreno per Vrsaljko e Florenzi. In attesa di capire se l'Inter sarà in grado di ottemperare, entro il 31 maggio, agli accordi presi con il Valencia per il riscatto di Joao Cancelo, dalla Spagna continuano ad arrivare segnali di chiusura in tal senso, sia da fonti Taronges che dai media iberici. Secondo il quotidiano spagnolo SuperDeporte, troppi infatti i 35 milioni pattuiti la scorsa estate per l'esterno destro portoghese e troppo poco il tempo a disposizione di Suning per reperirli (con qualche uscita di peso entro giugno) e far quadrare i conti, come richiesto dall'Uefa. Per Cancelo quasi certo, quindi, il ritorno a Valencia, agli ordini di Marcelino o di passaggio (piace a Real e Manchester United).Per l'Inter, invece, due nomi su tutti in alternativa: Sime Vrsaljko e Alessandro Florenzi. Il primo vecchio pallino di Ausilio, costo 20 milioni, con l'aggravante di un ingaggio da 3 milioni a stagione con l'Atletico Madrid. Il secondo sulla stessa valutazione e autocandidatosi di recente, tramite il procuratore Alessandro Lucci, dopo la frenata con la Roma per il rinnovo. E domenica Ausilio è andato a vedere Atalanta-Milan, nel mirino il bergamasco Ilicic, un altro nel taccuino del diesse.(A.Agn.)