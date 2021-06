Mercato: due Emerson meglio che one E c'è pure Florenzi

Alessio Agnelli

Un Emerson al quadrato per l'Inter. Palmieri e Royal, il primo fra gli esuberi del Chelsea da 2 anni e, da allora, nel mirino dei campioni d'Italia per la fascia sinistra, il secondo appena riscattato dal Barcellona, dopo 2 redditizie stagioni (73 presenze nella Liga, 70 dall'inizio, con 5 reti e 10 assist) al Betis Siviglia, e candidato forte alla sostituzione di Achraf Hakimi sull'out di destra nerazzurro. In attesa di arrivare a una fumata bianca (ad oggi distante 20 milioni: 60 di offerta, 80 di richiesta) con il Psg per cessione del marocchino, Marotta e Ausilio si sono già portati avanti col lavoro per regalare a Simone Inzaghi, ufficiale in giornata, due esterni nuovi di zecca, possibilmente low cost, ma di sicura affidabilità e prospettiva, e con lo stesso nome. Emerson Palmieri è una vecchia conoscenza del calcio italiano, pupillo di 2 ct azzurri (prima Conte, che nelle ultime 4 sessioni di mercato con lo ha sempre inserito fra i desiderata, poi Mancini, che lo ha sempre convocato, Europeo compreso). E, con i suoi 26 anni e uno status di esubero nella rosa di Tuchel, un'occasione di prendere al volo per i nerazzurri. Anche i costi dell'operazione sono in linea con il nuovo piano di austerity degli Zhang: 8/10 milioni. E, in casa Inter, si respira grande ottimismo per il buon esito del possibile affair londinese con il Chelsea di Abramovich. Senza l'handicap Conte (nemico giurato del magnate russo dall'esonero, con causa, del 2018), Marotta e Ausilio sembrano, infatti, in pole nella corsa all'azzurro. Emerson Palmieri prenderà il posto di Ashley Young, in regime di svincolo a fine mese. Il post Hakimi potrebbe essere, invece, garantito da Emerson Royal, talento verdeoro classe '99, sulle orme dei vari Maicon e Dani Alves. Corsa (35 km all'ora lanciato), fisico e ottima tecnica individuale. Il Barça lo ha riscattato ieri dal Betis per 12 milioni e punta a farne 20/25. Alternative al brasiliano, Florenzi (6/8 milioni) e Zappacosta, esubero Blues.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

