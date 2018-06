Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre ad Atene fervono i preparativi per le nozze di Teseo e Ippolita, due coppie di giovani innamorati si perdono in una foresta. È il regno notturno di Oberon e Titania che, con il diabolico folletto Puck, si divertono a scompigliare i loro destini.Filtri magici, desideri incrociati, artigiani trasformati in asini, elfi, fate e maliziosi spiritelli. È anche e soprattutto una fiaba, Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, materia prima perfetta per l'incanto senza tempo delle marionette della compagnia Carlo Colla & Figli. Il nuovo spettacolo, l'ultimo scritto da Eugenio Monti Colla (scomparso lo scorso novembre), debutta al Piccolo Teatro da oggi schierando oltre sessanta teste di legno impegnate a dare vita a questa storia dove il fantastico prende il sopravvento sul reale. Costumi come sempre sontuosi, scenografie curatissime, come si facevano una volta. Musiche di Danilo Lorenzini. (O.Bat.)riproduzione riservata ®