«Meno ore di lavoro, stesso salario»

Giulia Salemi

Giù contagi e ricoveri, aumentano i decessi e Milano migliora. Segnali cautamente positivi nei dati diffusi ieri dalla Regione sul coronavisrus in Lombardia.

Sono 500 più di lunedì le persone risultate positive al virus in Lombardia, dove ci sono stati 95 decessi (lunedì 63). In tutto 78.615 i contagiati. Diminuisce ancora il numero dei ricoverati: 6.201 nei normali reparti (-213) e 509 in terapia intensiva (-23). La flessione dei contagi - con un totale di 6455 tamponi eseguiti - si conferma anche a Milano: il numero dei positivi è di 20.398 (+144, di cui 55 in città). A Bergamo si sono registrati solo 12 casi, 46 a Brescia e 52 a Lodi.

Intanto, la Regione fa sapere che il tasso di contagio da coronavirus in Lombardia è inferiore alla media italiana. Lo annuncia il vicepresidente Fabrizio Sala. «Con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80, il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una».

Sul fronte Fase 2, il governatore Attilio Fontana plaude ai buoni comportamenti. «Si è svolto tutto con tranquillità», ha ribadito. «Spero sia lo stesso anche il 18 maggio». Necessario più che mai secondo il presidente lavorare sugli inizi scaglionati del lavoro «tra le 8 e le 12», per aziende e uffici. Sui tamponi Fontana ribadisce che non bastano. «Siamo la Regione che fa di più tamponi in tutta Italia. Non basta, sono io il primo a dirlo» ma «scientificamente si stanno facendo dei passi avanti». «Siamo passati da settemila a circa 14mila, perché migliora la qualità, ci sono dei nuovi macchinari, si velocizzano i processi e inizia di sperimentazione più approfondita».

Intanto, la Giunta regionale sarebbe intenzionata a rilasciare «una delibera attraverso la quale aprire ai privati la possibilità di effettuare test sierologici, volti alla ricerca degli anticorpi attraverso i quali stabilire se si è entrati o meno in contatto con il virus covid». Lo dichiara il consigliere regionale grillino Massimo De Rosa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA