Meno multe, è la cura autovelox

Più velox, meno multe. Gli apparecchi sono giunti nell'arco di cinque anni a quota 16 (da via dei Missagli da Famagosta a Parri), tutti nelle arterie più a rischio incidenti e saliranno gradualmente, a partire dal prossimo novembre, fino a 26. Ma la sorpresa è che le sanzioni hanno avuto un drastico crollo: gli oltre 714mila verbali del 2018 sono diventati meno di 200mila nei primi sei mesi del 2019. E se il trend dovesse proseguire fino a dicembre - come Palazzo Marino si aspetta - il 2019 sarebbe l'anno del record, con il minor numero di contravvenzioni da velox dal 2015.

«Un ottimo risultato, segno che i cittadini sono più attenti - commenta l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - abbiamo raggiunto il nostro scopo: non è quello di fare cassa, ma di far ridurre la velocità, che è una delle principali cause di incidenti, spesso mortali». Gli occhi elettronici non devono essere visti, secondo l'amministrazione, «come puro strumento punitivo, ma educativo».

I milanesi, numero di contravvenzioni alla mano, pare proprio che abbiano capito la lezione e almeno nei punti dove sono montati i velox alzano il piede dall'acceleratore. Perché i flash abbagliano e piovono sanzioni pesanti. E il deterrente funziona: gli incidenti sono calati di oltre il 25% in tre anni. Segno che la linea dura di Palazzo Marino paga.

Gli autovelox più implacabili continuano ad essere quelli in viale Fulvio Testi (uno per ciascuna delle due direzioni centro e periferia) per i quali il Comune ha appena vinto un ricorso al Tar presentato da un gruppo di automobilisti pluri multati. Si sono battezzati «Milano-Viale Fulvio Testi palo della luce 10-11» e contestavano di «non conoscere il limite dei 50 chilometri orari». Ebbene, il giudice ha dato ragione a Palazzo Marino e i due apparecchi non si toccano: da gennaio a giugno hanno pizzicato oltre 78mila auto lanciate oltre il limite consentito. Nulla, tuttavia, rispetto ai 322mila veicoli fotografati nel 2018. La strage di multati è più che dimezzata anche per gli altri radar.

Lunedì 16 Settembre 2019

