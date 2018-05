Medaglia al valore all'eroe per caso

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è stata una standing ovation del pubblico al Conservatorio quando il prefetto Luciana Lamorgese ha consegnato la medaglia d'oro al valor civile a Lorenzo Pianazza, lo studente milanese che lo scorso febbraio ha salvato un bambino caduto sui binari della metropolitana alla stazione di Repubblica.Pianazza è apparso emozionato durante la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana, concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini «che hanno dato lustro al Paese».«Sono felicissimo - ha detto lo studente - ma ritengo di aver fatto un gesto normale, che chiunque avrebbe fatto. Non immaginavo che poi sarebbe successo tutto questo». In realtà quel giorno sulla banchina c'erano molte perone, ma nessuno oltre a lui ha avuto la prontezza di riflessi di lanciarsi sui binari per recuperare il bimbo.