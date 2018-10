Mecna, Bugo e Maneskin

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un venerdì ad alta densità di musica. Si parte con il rap di Mecna, stasera sul palco della Santeria Social Club di viale Toscana 31. Classe 1987, è una delle voci più seguite dai giovani (ore 21, 15 euro). Bugo è invece di scena all'Ohibò di via Brembo, con le canzoni del suo ultimo disco. Esilarante, originale. (ore 21, 10 euro più tessera Arci). Al Fabrique di via Fantoli 9 arriva sul palco George Ezra, con il suo disco Staying at Tamara's (ore 21, 25 euro). Per i finire i Mankesin, che spostano folle di ragazzini. Lo faranno anche oggi alla Feltrinelli di piazza Piemonte (ore 19) dove firmano copie del loro esordio discografico, Il ballo della vita. In attesa del tour, che dal 10 novembre li porta in giro per l'Italia, con tre date a Milano, tutte esaurite: 23 e 24 novembre e il 10 dicembre. (M.Lev.)riproduzione riservata ®