McKennie-Ramsey: per la Juve uno è di troppo

Ne resterà soltanto uno, tra Ramsey e McKennie. La Juventus valuta seriamente la loro cessione già sul mercato di gennaio. I due centrocampisti stanno deludendo le aspettative. Soprattutto il fragilissimo gallese che, strano ma vero, da marzo a oggi ha giocato più con il Galles (447 minuti) che con il suo club (378).

«In Nazionale i metodi di allenamento sono diversi da quelli della Juve: qui sanno tirar fuori il meglio di me per aiutarmi a giocare tante gare di fila», la stoccata del gallese alla Signora, che ha pagato quasi 19 mila euro per ogni suo minuto in campo. Troppi. Ramsey è però ostaggio del suo contratto dorato da 8 milioni annui bonus compresi, che complica la cessione. Più semplice trovare un'altra squadra a McKennie.

L'uomo in più della Juve di Pirlo quest'anno ha sensibilmente abbassato il suo rendimento. Avendolo pagato 21,5 milioni più 6,5 di eventuali bonus, la richiesta dei bianconeri è di circa 25 milioni.

L'idea è di rimpiazzare uno tra Ramsey e McKennie con il francese Tchouameni, ieri allo Stadium per il match contro il Belgio. Sul centrocampista classe 2000 del Monaco, valutato almeno 35 milioni, ci sono anche Chelsea e Liverpool.

L'alternativa low cost è il belga Witsel del Borussia Dortmund, anche lui ieri a Torino per la Nations League. Sembra invece definitivamente sfumato il sogno di riportare in bianconero Pogba, vicino a un rinnovo da Paperone con lo United. Tra i sacrificabili di Allegri c'è anche Kulusevski, specie se dovesse garantire un ricco tesoretto per tentare l'assalto a Vlahovic già a gennaio. La Fiorentina preferirebbe però cedere il suo gioiello all'estero: in pole ci sono Tottenham e City.

