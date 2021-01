McKennie, la Juve coccola il suo texano d'oro

Timothy Ormezzano

Non solo Ronaldo. La Juve vola sulle ali degli ultimi arrivati. Il mercoledì da leoni in casa del Milan ha confermato il magic moment di Chiesa e McKennie. Il primo, di gran lunga il più in forma dei bianconeri, è risultato assolutamente devastante: due gol, un palo, una serie di affondi e la sfida stravinta in corsia contro Theo Hernandez.

Pirlo ha fatto molto bene a mettere Chiesa al centro del suo villaggio, dandogli piena libertà di azione. L'ex viola sta ripagando alla grande l'investimento da ben 60 milioni fatto per lui la scorsa estate.

Difficile fare a meno anche di McKennie, che ha calato il tris al Meazza su assist dell'altro neobianconero Kulusevski. Il texano è diventato un jolly insostituibile, come dimostrano le sue 17 presenze all'attivo, una in più di Cristiano Ronaldo e Szczesny. Centrocampista box-to-box, Weston è l'uomo dei gol importanti, visto che i suoi tre centri stagionali sono arrivati nelle vittorie in casa del Barcellona (in mezza rovesciata!) e del Milan, oltre che nel derby contro il Toro. Il club bianconero avrebbe già comunicato all'entourage di McKennie la volontà di riscattarlo dallo Schalke 04 ancora prima che siano raggiunti gli obiettivi prefissati perché il riscatto diventi obbligatorio. Operazione da 30 milioni compreso prestito e bonus.

A proposito di mercato, sfuma l'idea Quagliarella per il ruolo di quarta punta. L'attaccante su Instagram ha infatti ringraziato la Juve per i «lusinghieri corteggiamenti», parlando di un legame con la Samp «più forte di tutto».

Nel mirino di Paratici ci sono Pellè, corteggiato anche dall'Inter, oltre a Llorente e Pavoletti, ma non si escludono sorprese.

Intanto si avvicina il rientro di Morata. Lo spagnolo non ci sarà domenica contro il Sassuolo, ma dovrebbe tornare mercoledì in Coppa Italia contro il Genoa, anticamera del big match in campionato in casa dell'Inter.

