McDonald's, 1 milione per la ricerca

McDonald's Italia e Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald donano un milione di euro per far fronte all'emergenza virus. La donazionecontribuisce alla realizzazione del nuovo ospedale alla Fiera e l'acquisto di un'unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva del Buzzi. «La nostra azienda è radicata nel territorio attraverso i suoi 600 ristoranti e i suoi 24.000 dipendenti. Per questo non possiamo non fare la nostra parte», ha dichiarato Mario Federico ad McDonald's Italia. In casa Pirelli, cancellazione del Calendario 2021 Thr Cal, con le bellissime, e donazione di 100 mila euro. L'annuncio del vicepresidente e ad Marco Tronchetti Provera. «È già avvenuto in passato, nel 1967 e poi dal 1975 al 1983, che il Calendario Pirelli non fosse realizzato. La straordinaria emergenza ci spinge oggi a fare altrettanto. Ci rimetteremo al lavoro al momento giusto, insieme a coloro che oggi erano al nostro fianco nel progetto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 05:01

