Mazzette metrò, 5 chiedono la scarcerazione

Cinque dei 13 arrestati per la vicenda mazzette metropolitana, con al centro il funzionario Atm Paolo Bellini, hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere la scarcerazione . A presentare il ricorso sono stati Stefano Crippa, dipendente (sospeso) di Atm e stretto collaboratore di Bellini; Domenico Benedetto e Sergio Vitale, rispettivamente responsabile commerciale e amministratore della Ivm, società che eseguiva lavori in appalti Atm e di cui sarebbe stato «socio occulto» Bellini; Federico Carpita e Paolo Alberti, rispettivamente ex sales manager di Alstom Ferroviaria e manager (sospeso) sempre di Alstom. A quest'ultimo, secondo le indagini del pm Giovanni Polizzi e della Gdf, Bellini avrebbe consegnato una «pendrive contenente documentazione» sulla maxi gara del marzo 2019 da oltre 100 milioni di euro sul nuovo sistema di segnalamento per la linea verde della metropolitana. Al momento, su due dei cinque ricorsi al Riesame è stata fissata la discussione davanti ai giudici per venerdì, quando potrebbero, però, tenersi anche le altre tre udienze. Bellini, nell'interrogatorio davanti al gip, ha già reso ammissioni sul sistema di stecche e gare pilotate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

