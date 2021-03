Maxitangente Eni-Nigeria assolti Scaroni e Descalzi

Tutti assolti perché il fatto non sussiste. È la formula piena con cui il tribunale di Milano - dopo un'indagine durata quasi otto anni e più di tre di dibattimento - ha chiuso il processo contro i 15 imputati - tra cui Claudio Descalzi, Paolo Scaroni, Eni e Shell - per quella che secondo l'accusa era stata la più grande tangente della storia italiana: un miliardo e 92 milioni che secondo la procura Eni e Shell avevano pagato nel 2011 per avere la licenza sui diritti di esplorazione dell'Opl 245, uno dei più ricchi giacimenti petroliferi al mondo, situato al largo delle coste nigeriane.

Con la sentenza il collegio presieduto dal giudice Marco Tremolada (coi giudici Mauro Gallina e Alberto Carboni) ha di fatto cancellato la tesi sostenuta dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Sergio Spadaro, secondo i quali il pagamento sarebbe stato effettuato a favore dell'allora potente ministro del petrolio nigeriano Dan Etete. La procura aveva chiesto pene fino a dieci anni di carcere per corruzione internazionale sulla base dell'analisi di comunicazioni interne ai due giganti del petrolio, rogatorie in Inghilterra, Nigeria e Svizzera, testimonianze di manager. Tra novanta giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

