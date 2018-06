MAXI SEQUESTRO DI BENI A TRE ESPONENTI DELLA NDRANGHETA

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre aziende, una palazzina, due villette, tre box, 22 terreni, cinque mezzi per il movimento terra, 3 autoveicoli, uno scooter di grossa cilindrata, 6 rapporti finanziari dal valore complessivo di 50mila euro e più di un milione di uro in contanti, trovati nel corso di una perquisizione nascosti sotto il water di uno degli arrestati. In tutto valgono 5 milioni di euro i beni sequestrati ai carabinieri del Comando provinciale ai fratelli Vincenzo e Giovanni Loiero, 39 46 anni, e al loro braccio estro Daniele Mamone, 36, tutti esponenti del clan di ndrangheta di Loiero e condannati in primo grado nell'inchiesta Mar Ionio su un traffico internazionale di cocaina.L'indagine, coordinate dal pm Alessandra Dolci, hanno dimostrato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e dai loro familiari e i patrimoni a disposizione, anche tramite intestatari fittizi.