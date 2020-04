Maxi sequestro della Finanza di gel, mascherine e guanti

La Finanza ha sequestrato, in un magazzino, oltre 110mila prodotti di vario genere illegali nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme per il virus. La ditta di servizi logistici è riconducibile a un cinese in cui sono state sottoposte a sequestro amministrativo 17.350 mascherine chirurgiche e 1.210 mascherine filtranti (di tipo FFP2) all'interno di pacchetti con scritte unicamente in cinese e privi del marchio CE, per i quali non risultava essere stata presentata alcuna autocertificazione e comunicazione all'Istituto Superiore di Sanità ovvero all'Inail. Sequestrate anche 192 confezioni di prodotti igienizzanti senza etichette di autorizzazione Sotto sequestro anche 60mila guanti in lattice. Il responsabile è stato denunciato alla Procura per frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti contraffatti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

