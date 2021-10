Maxi sequestro coca e erba in 2 capannoni laboratorio

Due distinti e imponenti sequestri di droga tra le province di Monza e Milano da parte dei carabinieri di Sesto San Giovanni. Ritrovati in due capannoni e un box laboratorio in totale 715 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Arrestati due italiani incensurati, entrambi residenti in provincia di Milano.

La prima tranche di droga i militari è stata sequestrata dai militari all'interno di un capannone ad Agrate Brianza e a Pessano con Bornago, dove sono arrivati al termine di una serie di appostamenti L'uomo, 41 anni, è finito in cella.

Sempre a Pessano Con Bornago, i militari hanno bloccato un 42 enne italiano mentre si trovava a bordo della sua auto, dove aveva un po' di droga. Ma a Vignate in un capannone hanno sequestrato 114 kg di hashish e 78 di marijuana, mentre nell'appartamento del 42 enne anche 57 mila euro in contanti. Entrambi sono in carcere.



