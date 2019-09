Maxi rogo dei rifiuti, chieste 4 condanne

Greta Posca

Il traffico di rifiuti stoccati e poi bruciati, la notte dl 14 ottobre dell'anno scorso nel deposito di via Chiasserini, alla Bovisasca, ha provocato «un danno all'ambiente e alla società» di proporzioni tali da richiedere un impegno costante per salvaguardare la salute pubblica e andato avanti «per tutta l'estate» da parte delle autorità competenti».

È un passaggio della requisitoria del pm Donata Costa nel processo con al centro il presunto traffico di rifiuti andati a fuoco. Il pm ha chiesto 6 anni e 8 mesi per Aldo Bosina, l'amministratore di fatto della Ipb Italia, la società che gestiva il deposito; 3 anni e 10 mesi per l'imprenditore Giovanni Girotto, 3 anni e 4 mesi per Patrizia Geronimi, amministratrice della Ipb Italia, e 4 anni e 2 mesi per Pietro Ventrone, amministratore di una società intermediaria di rifiuti. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, gestione non autorizzata di discarica, calunnia e altri reati. È invece ancora in corso l'inchiesta per individuare gli autori materiali dell'incendio del capannone. Un incendio di vaste dimensioni, andato avanti per giorni, e i cui odori acri arrivarono fino al centro della città.

Il pm ha poi chiesto la confisca di alcuni mezzi e di alcuni conti correnti sequestrati alla Ipb Italia e ha dato parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari a Bosina, l'imprenditore di Cureggio (Novara) in carcere dal momento degli arresti effettuati lo scorso febbraio.

Il Comune di Milano, parte civile con l'avvocato Marco Dal Toso, ha chiesto un milione e 65mila euro di danni, patrimoniali, non patrimoniali, all'immagine e ambientali. Parte civile anche è la Città metropolitana, che ha chiesto 1,3 milioni di euro di danni all'immagine e circa 2 milioni di euro per la bonifica dell'area. Richieste danni a carico degli imputati, dunque, da parte degli enti per quasi 4,5 milioni di euro. Il processo è stato aggiornato al 25 settembre per le arringhe delle difese, mentre il 10 ottobre potrebbe arrivare il verdetto.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

