Maxi rissa tra 15 persone due adolescenti in ospedale

Due amici adolescenti sono rimasti feriti, nella notte tra sabato e ieri, nel corso di una maxi rissa scoppiata in strada davanti al Bar Marilù di corso Sempione, nei pressi dell'Arco della Pace, uno degli abituali punti di ritrovo della movida per i più giovani.La rissa - le cui cause non sono ancora state chiarite dalla polizia - è esplosa all'improvviso tra una quindicina di ragazzi, alcuni stranieri. E tutti, tranne i feriti, si sono dileguati prima dell'arrivo delle volanti. Sulla scena della rissa i poliziotti hanno trovato solo due ragazzi, 17 e 16 anni, che i paramedici del 118 stavano medicando e caricando sulle ambulanze: il 17enne è stato portato al San Paolo con ferite da taglio su un braccio, l'altro al Fatebenefratelli con il volto tumefatto da un pugno. Le loro condizioni non sono gravi.