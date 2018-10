Maxi rissa per la donna senza velo: tutti in cella

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carcere per tutti. Sono stati processati per direttissima ieri i quattro egiziani protagonisti della maxi rissa di sabato sera davanti a un palazzo di via Crespi, finita con quattro persone ferite a coltellate. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in cella. Secondo la versione resa in aula da Saad Mohamed M, l'inquilino 25enne che ha scatenato la rissa, tutto sarebbe scoppiato dalle accuse mosse dal custode del palazzo, Ahmed S., 35 anni, alla sua compagna, incinta all'ottavo mese: «Con te non parlo, non indossi il velo, vivi nel peccato».L'udienza è stata aggiornata al prossimo 16 ottobre, quando dovrebbero essere sentiti i testimoni, tra cui la compagna 34enne, italiana, di colui che si presume abbia tirato fuori dalla tasca il coltello per poi colpire.Il custode è ancora ricoverato al Fatebenefratelli: colpito con tre fendenti all'addome e al torace, è grave ma non in pericolo di vita. I carabinieri stano ancora aspettando di sentirlo soprattutto per chiarire se la frase incriminata sia stata detta o no. Gli altri tre invece sono comparsi davanti al giudice, ma hanno fornito versioni opposte sull'accaduto, accusandosi vicendevolmente. In particolare il compagno della donna ha raccontato di tensioni pregresse col custode, il cui operato sarebbe stato segnalato all'amministratore proprio dalla coppia, e sfociate sabato sera nel violento litigio.(G.Obe.)riproduzione riservata ®