Maxi furto da Vuitton in Montenapo

Furto da 26mila euro in borse e abiti nella boutique di Louis Vuitton di via Montenapoleone, nel Quadrilatero della moda. È successo nel pomeriggio di mercoledì: i ladri sono riusciti ad arrivare nel retro del negozio, al quale si accede da via Bagutta, e ad approfittare di un momento di distrazione del vigilante per portare via 11 colli contenenti la merce preziosa.Con tutta probabilità i ladri avevano osservato i movimenti del negozio perché i pacchi erano stati consegnati nel primo pomeriggio e collocati poco dopo nel retro. Quando il vigilante si è accorto dell'ammanco ha chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari, però, i responsabili del furto erano già fuggiti. I carabinieri stanno recuperando le immagini delle telecamere della zona per tentare di individuare gli autori del colpo grosso.