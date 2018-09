Maxi colpo da 7000 euro scippata studentessa

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Girava con settemila euro in borsa, i soldi che le sarebbero serviti per iscriversi all'università. Ma è stata derubata mentre, in compagnia di un amico, faceva due passi nel Quadrilatero della moda.È successo nella centralissima via Montenapoleone, all'angolo con via Manzoni, alle 13,40. La vittima è una ragazza cinese di 21 anni. Secondo quanto ha raccontato alla polizia, è stata derubata da un uomo, descritto come proveniente dall'est Europa, che le ha strappato la borsetta contenente l'ingente somma e si è dileguato dopo pochi metri, entrando nella fermata della metropolitana della linea gialla.Sul caso è intervenuto l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «Ormai fare shopping a Milano è diventata un'impresa pericolosa, se questi furti avvengono anche in una zona super controllata come il Quadrilatero».