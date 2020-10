Maxi appalto Piastra Expo prescrizione per Sala

La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione del reato per il sindaco Giuseppe Sala, accusato di falso, in qualità di ex ad e commissario unico di Expo, nell'ambito del processo sul maxi appalto per la Piastra dei Servizi. Il sindaco è finito imputato in quanto aveva firmato due verbali retrodatati che servirono a sostituire due commissari incompatibili nella gara. In primo grado era stato condannato a sei mesi, convertiti in una pena pecuniaria di 45 mila euro, e gli era stata riconosciuta l'attenuante di avere agito per motivi di «particolare valore morale o sociale». Il reato si era prescritto nel novembre 2019. «Rimane un fatto storico che è stato giudicato da un punto di vista penale sotto il profilo di responsabilità, da un punto di vista sociale e sostanziale è stato riconosciuto un grande merito a Sala», ha commentato il suo legale Roberto Scuto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 05:01

