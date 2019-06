«Maurizio, la nostra prima scelta»

Massimo Sarti

TORINO - Pep Guardiola è rimasto del tutto fuori dalla conferenza stampa dell'Allianz Stadium. «Maurizio Sarri è stata la prima scelta, ha sentito che lo abbiamo voluto veramente». Parole decise di Fabio Paratici: il responsabile dell'area tecnica della Juventus ha affiancato il nuovo allenatore bianconero nell'attesissima presentazione svoltasi nella prestigiosa sala dedicata a Gianni e Umberto Agnelli.

Il tutto sotto gli occhi del presidente Andrea Agnelli e del suo vice Pavel Nedved, presenti in prima fila. «Abbiamo scelto Sarri perché pensiamo che sia il migliore in questo momento per la Juventus, come avvenne cinque anni fa con Massimiliano Allegri e otto anni fa con Antonio Conte. Maurizio ha mostrato grandi qualità in Italia, in Premier e anche a livello internazionale».

Il fatto che l'annuncio sia arrivato solo a metà giugno non è stato, per Paratici, segno di incertezze da parte della Juventus: «Avevamo sin da subito le idee chiare. La trattativa non è durata un mese: bisognava aver rispetto di un altro grande club come il Chelsea, che ringrazio per la collaborazione. Marina (Granovskaia, ndr) si è confermata una delle migliori dirigenti che ci siano».

Nessuna rivoluzione spinti dalla voglia di un gioco di un altro tipo rispetto a quello dei predecessori di Sarri.

Paratici ha ben presente quello che ha sempre detto Giampiero Boniperti: «Conta solo vincere. Non abbiamo cambiato per il gioco o per i risultati, che sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto una scelta pensando che la spinta propulsiva data dall'alchimia che si era creata tra allenatore, squadra, società e tifosi potesse affievolirsi un po'».

Un'altra spinta potrebbe arrivare dal mercato: «Pogba? Gli vogliamo bene e l'abbiamo fatto crescere, ma è un giocatore del Manchester United. Rabiot? Facciamo la nostra corsa, come su tutti i giocatori che abbiamo in testa. Dopo il confronto con Sarri, decideremo».

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA