Maurito si riprende l'Inter pure Brozovic applaude

Alessio Agnelli

MILANO - Finalmente in gruppo! A distanza di 40 giorni dall'ultimo allenamento con i compagni e senza il grosso della truppa di Spalletti, di rientro tra oggi e domani dopo gli impegni delle Nazionali, ma da ieri mattina Mauro Icardi è tornato ad essere un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti, ponendo fine al contenzioso con la società e al lungo periodo di autoesclusione dallo spogliatoio nerazzurro.

Dopo le due sedute parzialmente in gruppo di giovedì e venerdì scorsi, il primo allenamento a pieni regimi con la squadra dopo il gran rifiuto di San Valentino, alla presenza di Steven Zhang, dell'ad Marotta e del ds Ausilio, tutti a bordocampo a sincerarsi dell'avvenuta tregua e delle condizioni del rosarino. Icardi ha preso parte a tutte le fasi della seduta, a cominciare dal riscaldamento in palestra e proseguendo in campo con lavoro sulle andature, possesso palla e partitella a campo ridotto, senza risparmiarsi. E meritandosi un like d'eccezione (con tanto di cuoricino) quanto inatteso: quello di Marcelo Brozovic, tra i primi a taggare con un mi piace la notizia lanciata da Sky Sport.

Che anche la guerra intestina fra i croati e Maurito sia giunta al capolinea? Già l'allenamento di oggi potrebbe essere molto esaustivo al riguardo, tenuto conto del ritorno in gruppo di Epic-Brozo e Ivan Perisic dopo gli impegni con la Croazia. Un summit a 3 non è affatto da escludere, per chiudere il caso e voltar pagina. Poi domani pomeriggio il confronto con la squadra al gran completo.

Ma, intanto, crescono le quotazioni di Icardi per un posto in panchina contro la Lazio. Chi rischia di non esserci domenica è, invece, Radja Nainggolan, costretto a mordere il freno per evitare altre ricadute al polpaccio infortunato.

Anche ieri, infatti, lavoro personalizzato per il belga e, al momento, poche chances di recupero per la sfida-Champions con l'11 di Inzaghi. Da valutare, infine, Stefan De Vrij, alla Pinetina da ieri con Skriniar e Asamoah (che ha lasciato in anticipo il ritiro del Ghana per divergenze con il ct Appiah), dopo il doppio forfait con l'Olanda per pubalgia.

