MAURITO-MANIA

Alessio AgnelliMILANO - «Contro la Lazio un'Inter di cuore e personalità. Abbiamo sempre cercato la vittoria, ora avanti così migliorando di volta in volta». Step by step, per dirla alla Spalletti.Ma quella di lunedì sera all'Olimpico è stata anche la prima uscita ufficiale di Steven Zhang da presidente dell'Inter. Con risultato pieno e insindacabile, avvalorato dal secondo posto in classifica (in condominio con il Napoli e a -6 dalla Juve) e da statistiche impressionanti, in ogni reparto e a conferma di un progetto di squadra che «migliora ogni volta - ha proseguito il numero 1 nerazzurro -. Da partite come quella di Barcellona possiamo imparare molto e la squadra sta dimostrando di poter gestire gli impegni fra Champions e campionato. Con la Lazio ho visto grande cuore e tanta personalità, i ragazzi hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l'un l'altro».Portando a casa la sesta vittoria consecutiva in serie A, la quarta dall'inizio della stagione lontano dal Meazza (su 5 trasferte, unico ko contro il Sassuolo il 19 agosto), insieme ad altri due gol di capitan Icardi, in modalità cannibale, e al 3° clean sheet nelle ultime 4 di campionato (il 5° in 10 giornate). L'hombre del partido, manco a dirlo, è stato Maurito, al 5° e 6° centro nelle ultime 4 gare di serie A (alla media di un gol e mezzo a partita nell'ultimo mese) e sempre più decisivo e a caccia di record.Con la doppietta rifilata a Strakhosha, il bomber di Rosario è salito quota 106 gol in serie A con la maglia dell'Inter, raggiungendo Aebi al 6° posto nella classifica all time e lanciando il guanto di sfida a due campionissimi del passato nerazzurro, Boninsegna e Mazzola, a 113 e 116 reti e i prossimi a rischio sorpasso. Tra campionato e coppe, 115, invece, i gol complessivi di Icardi, con l'ottavo posto di Vieri (a 123) a vista nella classifica interna (dominata da Meazza a 284, secondo Altobelli a 209, terzo Boninsegna a 171). E numeri apprezzati anche da Gabriel Batistuta. «In Argentina se la lottano lui e Higuain, anche se Mauro ha più chance perché è giovane - ha chiosato l'ex nerazzurro -. Mi piace tanto, non si vede molto in partita ma segna tanto. I tifosi dell'Inter saranno felici di averlo in squadra».Al pari di un pacchetto arretrato di assodata affidabilità e, al momento, primo in campionato per gol (6 in 10 partite, nell'ultimo mese a segno solo Paloschi, il 7 ottobre, contro Skriniar e compagni e 3 fogli puliti contro Cagliari, Milan e Lazio) subiti.riproduzione riservata ®