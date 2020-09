Matteo Fioribello, coordinatore degli steward, i milanesi sono così tanto indisciplinati nell'uso del monopattino?

«È questione di rodaggio: attraverso una martellante campagna di sensibilizzazione i comportamenti scorretti diminuiscono. Accadrà a Milano com'è accaduto nelle altre città dove sono debuttati i monopattini».

Gli incidenti a oggi sono tanti.

«Una media di 2 al giorno, secondo Areu: meno rispetto ad auto e moto, ma dobbiamo comunque educare chi si avvicina a questi nuovi mezzi che non superano i 25 chilometri orari. Credo che a far la differenza sia il motivo per cui un utente noleggia un monopattino».

Ovvero?

«Chi non osserva le regole sono soprattutto coloro che lo noleggiano per svago. Invece, i tantissimi che, nell'era post Covid, lo scelgono come alternativa ai mezzi pubblici o alla macchina, per fare commissioni o andare al lavoro, sono attenti».

Quante segnalazioni finora?

«Sono 879 in 7 giorni, fino a sabato sera».

Qual è l'infrazione più frequente?

«Portare un passeggero: dal ragazzo con la fidanzata agli amici che così si dividono la tariffa, ai genitori che trasportano i figli».

Mamme e papà forse sono i più condannabili, perché non danno il buon esempio e mettono i bambini in condizioni di pericolo. Qualche genitore pizzicato?

«In piazza Castello abbiamo fermato, un pomeriggio, un'intera famiglia con due figli piccoli a bordo di due pedane: la mamma con la bambina e il papà con il maschietto».

Come si sono giustificati?

«Banalmente, come quasi tutte le persone fermate, hanno detto che non sapevano che fosse proibito. È quasi impossibile, visto che, oltre alla massiccia campagna d'informazione, le regole di circolazione sono indicate nelle app, a presa visione obbligatoria».

Altre violazioni diffuse?

«I parcheggi irregolari, l'utilizzo sui marciapiedi e la guida contromano. Pochi, invece, i passaggi con il semaforo rosso».

Come punite gli indisciplinati?

«Con richiami formali, scritti, inviati poi alla società di sharing che può prendere provvedimenti: dopo due o tre segnalazioni scatta la sospensione momentanea o perenne dell'account dell'utente. E per le infrazioni più gravi può essere richiesto l'intervento dei vigili».

Come sono organizzati gli steward?

«In coppia o in tre, con la pettorina rossa, perlustrano da lunedì a giovedì, dalle 14 alle 20, da venerdì a domenica, dalle 18 alle 24, l'asse da Cairoli a San Babila di giorno. Mentre nelle ore notturne i quartieri della movida, dai Navigli all'Arco della Pace a corso Garibaldi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 05:01

