Materazzi e Zenga: «La Juve è più vicina» Il doppio ex Veron: «Per me sarà pareggio»

Massimo Sarti

MILANO - «Antonio Conte come José Mourinho? Sono completamente diversi. Di Conte però mi piace molto l'andare all'attacco frontalmente di chi adesso è campione d'Italia. E credo che cominci ad assaporare quanto affetto può dare San Siro».

Parola di Marco Materazzi: uno degli eroi del triplete, uno che parla dell'Inter in prima persona: «Bello commentarla da prima in classifica. Stiamo tornando ai livelli che ci competono. Sta ora ai ragazzi mantenersi così a lungo». L'ex difensore sa anche cosa vogliono dire episodi da spogliatoio come quello tra Brozovic e Lukaku dopo il match di Champions con lo Slavia Praga: «Noi litigavamo un giorno si e l'altro pure in allenamento, ma poi finiva lì e sul campo battevamo chiunque». Nella retroguardia ermetica del presente in molti rivedono Materazzi in Diego Godin: «È un uruguayano, non può non fare quello che feci io per l'Inter, ovvero lottare contro tutto e contro tutti».

Un altro cuore nerazzurro per eccellenza a lanciare la nuova Inter è Walter Zenga: «Senza nulla togliere a Conte, è tutta la società sinora ad aver risposto in maniera perfetta. Tecnico, giocatori e dirigenza. Giocando ogni tre giorni una prova meno soddisfacente ci può stare. E infatti Antonio non era contento dopo la Champions. Ma, come si suol dire, 12 punti e un solo gol a passivo è tanta roba». L'Uomo Ragno si sbilancia: «Il gap con la Juventus secondo me si sta colmando, ma bisogna lavorare sempre con la massima intensità e concentrazione. Senza mollare nulla». Con un'avvertenza: «Conte da una parte spinge tanto e fa bene, ma a volte bisogna stare attenti perché spingere troppo si va fuori giri».

Stasera a San Siro ci sarà Inter-Lazio, la partita del doppio ex Juan Sebastian Veron, attuale presidente in Argentina dell'Estudiantes, guerriero del centrocampo biancoceleste dal 1999 al 2001 e di quello nerazzurro dal 2004 al 2006: «Spero che la partita finisca in pareggio, ma l'Inter deve restare in alto in classifica. Credo che Conte stia creando un grande gruppo. È un momento positivo e speriamo possa mantenerlo, anche se non sarà facile battere la Juventus».

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

