Match-point scudetto contro il Sassuolo Conte: «Non mi fido»

Alessio Agnelli

Inter, completiamo il percorso. Ora conterà l'entusiasmo e la voglia di vincere. A cominciare dal recupero di stasera (alle 18.45 al Meazza, diretta tv DAZN1, arbitro Irrati) contro il Sassuolo, gara rinviata prima della sosta e ora quasi un match-point in ottica scudetto, e come nei primi 9 turni del girone di ritorno, da bottino pieno e 27 punti in carniere. Alla vigilia dell'impegno coi neroverdi di De Zerbi, è questo il segnale ai naviganti lanciato da Antonio Conte: mantenere dritto il timone. Proseguendo la rotta tricolore con un'altra vittoria (potenzialmente la decima consecutiva dallo scorso 30 gennaio) e altri 3 punti da aggiungere agli 8 di vantaggio sul Milan secondo in classifica. Stiamo facendo cose importanti, ma il percorso deve essere completato - ha proseguito l'ex ct ai microfoni di InterTv-. Il Sassuolo è una squadra con caratteristiche ben precise e una propria identità, che da tempo lavora con un ottimo allenatore come De Zerbi. Bisognerà avere l'attenzione al massimo. E, in questo momento, penso che siano importanti anche il giusto entusiasmo e la giusta voglia. Ma vogliamo i 3 punti, ovviamente. Per l'occasione cambierà qualche interprete, per squalifiche (Brozovic e Bastoni, rilevati da Gagliardini e Darmian) e turnover (out Ranocchia in De Vrij, fuori Lautaro dentro Sanchez). Ma la vera forza dell'Inter è il gruppo- ha sottolineato Conte-. Penso che in tutte le squadre sia la cosa più importante. Il singolo non fa vincere, l'insieme esalta le qualità del singolo. I ragazzi lo hanno capito e lavorano nella stessa direzione. In difesa, compatti e solidi. In attacco, cinici e pronti a sfruttare ogni chance. Se vuoi fare campionati da protagonista, devi avere sempre grande equilibrio fra le due fasi- ha concluso il tecnico dell'Inter-. E' importante creare occasioni e cercare di sfruttarle, ma trovando anche la giusta solidità difensiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

