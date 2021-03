Massimo Sarti

«Vogliamo toglierci uno sfizio, una grande soddisfazione per ognuno di noi. È stata una stagione di sacrifici, la vogliamo concludere al meglio». Così Riccardo Sbertoli, palleggiatore dell'Allianz Powervolley e della Nazionale azzurra, attende la finale di ritorno della Cev Challenge Cup. Si gioca oggi in Turchia (ore 18 locali, le 16 italiane, diretta sul sito e sull'app SportMediaset), con Milano che se la vedrà con lo Ziraat Bankasi Ankara partendo dal successo 3-2 nell'andata di mercoledì scorso all'Allianz Cloud. La squadra allenata da Roberto Piazza solleverà il trofeo in caso di un'ulteriore vittoria. Uno stop 3-0 o 3-1 sarebbe invece fatale. Se i turchi si imporranno a loro volta per 3-2 (indipendentemente dal quoziente punti) si giocherà un golden set di spareggio. Questi i freddi numeri. Poi ci sono le emozioni, come quelle del presidente Lucio Fusaro: «Da giocatore non ho vinto nulla. Vincere questo titolo sarebbe straordinario per me, per la società, per i tifosi e per Milano stessa».

I tifosi hanno dovuto stare fuori dall'Allianz Cloud (l'ex Palalido). Ora per Milano potrebbe arrivare il primo trionfo tra i principali sport di squadra in epoca di pandemia, in attesa di quanto nelle prossime settimane potranno fare l'Inter (o il Milan) nel calcio e l'Olimpia nel basket. Il volley fa da apripista. «Lo Ziraat è una squadra organizzata che gioca molto bene: noi dobbiamo concentrarci solo su questo. Siamo un grande gruppo: siamo riusciti a costruire la nostra identità di squadra. Tutti remano nella stessa direzione e c'è massima condivisione degli obiettivi. Questo aspetto, insieme al nostro carattere, può essere la chiave di volta della finale», ribadisce Sbertoli. «Le finali le giochi con le squadre forti e le cose belle si conquistano così», chiude capitan Matteo Piano.

