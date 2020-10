Massimo Sarti

Uno Sparta Praga pressoché innocuo non può far paura a un Milan che sembra essersi dimenticato cosa voglia dire la parola sconfitta. A San Siro il 23° risultato utile consecutivo dei rossoneri è un netto 3-0 sui cechi nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Il Milan veleggia a punteggio pieno in testa al gruppo H, davanti ai 4 punti del Lille (francesi a San Siro giovedì prossimo alle 21 per il terzo turno), che in casa rimonta dallo 0-2 al 2-2 con il Celtic. Gli scozzesi a un punto e lo Sparta a zero farebbero sembrare l'operazione sedicesimi già ben avviata per il Diavolo.

Vero è che nel recente passato (vedi Europa League 2018-19, terminata con la beffa del Pireo al cospetto dell'Olympiacos) due successi nelle prime due gare non furono sufficienti, ma questo Milan appare sempre più solido.

Anche quando fa turnover e tiene Ibrahimovic in campo un tempo appena, nel quale lo svedese si concede pure il lusso di spedire sulla traversa (36') un rigore da lui stesso guadagnato. «Tutti i ragazzi stanno mettendo da parte gli individualismi: questa deve essere la nostra base, senza altruismo e disponibilità non si va lontani. La rosa è ampia, l'abbiamo voluta, è giusto sfruttarla appieno. Le mie scelte saranno sempre più difficili», commenta soddisfatto Stefano Pioli.

A lungo costretto a far giocare sempre i soliti, mentre adesso le alternative ci sono e rispondono alle sollecitazioni.

Ibra appare comunque nel tabellino in una voce positiva, perché smazza l'assist del vantaggio rossonero, siglato al 24' da Brahim Diaz. «Zlatan per me è come un fratello maggiore. Il trequartista è la mia posizione naturale», dice soddisfatto lo spagnolo.

Nella ripresa salgono in cattedra i portoghesi. Al 57' esterno destro al bacio, da sinistra di Diogo Dalot per il facile primo gol europeo con il Milan di Rafael Leao, entrato al posto di Ibra dopo l'intervallo. «Cambio già previsto e preannunciato. Dobbiamo dosare gli impegni, avremo domenica a Udine una gara molto difficile», spiega Pioli. Non contento, Dalot decide di diventare l'undicesimo marcatore stagionale in casa rossonera, chiudendo al 67' nel sacco con il mancino un invito in verticale di Bennacer.

Nel finale si rivede in campo Andrea Conti, al primo spezzone dopo l'infortunio al ginocchio. Pioli ha infine parole al miele per Tonali: «Ha fatto due passi in avanti, non solo uno. Non ha fatto la preparazione con noi, sta crescendo molto nella condizione e nella conoscenza dei compagni».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA