Massimo Sarti

Un rigore di Calhanoglu e un'autorete di De Vrij. E l'attesissimo e intensissimo (con polemiche rossonere annesse) derby di San Siro finisce 1-1. Al Milan non riesce il sorpasso in classifica al Napoli. In testa resta una coppia, dalla quale l'Inter è ancora a -7. «Per me il bicchiere è mezzo pieno. I giocatori sono stati generosi. La prestazione è stata positiva contro una squadra molto forte. Abbiamo dimostrato di essere forti anche noi. Siamo stati coraggiosi non solo in attacco, ma anche in difesa», dice il tecnico del Milan Stefano Pioli.

Di parere opposto, sponda Inter, Simone Inzaghi: «Per me il bicchiere è mezzo vuoto. Abbiamo creato tantissime situazioni, abbiamo sbagliato un rigore. Meritavamo di più. A parte i primi 20 minuti e gli ultimi 7 abbiamo dominato. Restiamo in ritardo, ma c'è tempo per recuperare».

D'accordo anche Milan Skriniar: «Sono due punti persi». Si parte con 57mila spettatori sugli spalti del Meazza e con le due coreografie delle curve.

Nell'Inter l'orgoglio di essere campioni d'Italia, nel Milan una dedica a tutti coloro che hanno combattuto il Covid e magari non ce l'hanno fatta. Pioli mette Brahim Diaz a destra e sceglie Krunic per mandarlo sulle tracce di Bozovic. Inzaghi conferma titolare Calhanoglu, ex fischiatissimo dai tifosi del Diavolo.

Proprio il turco è protagonista del primo rigore per l'Inter, pressando e facendosi atterrare da Kessie.

Non solo: chiede e ottiene da Lautaro Martinez di poter battere dal dischetto e supera Tatarusanu (11'), con tanto di esultanza provocatoria verso la Curva Sud rossonera. Immediato (17') il pari del Milan, un autogol di testa di De Vrij ingannato dal salto davanti a lui di Tomori, su punizione di Tonali. Ballo-Touré si perde ingenuamente e stende in area Darmian: altro penalty per l'Inter. Questa volta Lautaro si incarica della battuta, ma si fa ipnotizzare (27') da un grande Tatarusanu. «Lo avevamo studiato molto bene», afferma il portiere rumeno. Poco prima del riposo nerazzurri ancora pericolosi: Ballo-Touré si riscatta respingendo sulla linea una conclusione di Barella e poi un destro di Lautaro finisce fuori di un niente.

Nella ripresa ci provano Calhanoglu e Ibrahimovic, ma è soprattutto Vidal, appena entrato, ad andare vicino al gol (doppio salvataggio di Kakulu, anch'egli subentrato). Problemi muscolari per Dzeko, Barella e Bastoni, questi ultimi due da monitorare anche in chiave azzurra.

Nel secondo tempo fa meglio l'Inter, ma nel finale tornano le folate del Milan e Ibrahimovic impegna Handanovic su punizione. In un'altra di queste folate, al 90', Saelemaekers colpisce il palo dalla distanza.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA