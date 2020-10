Massimo Sarti

Un pokerissimo non scalfirà l'amicizia tra Pippo Inzaghi e Antonio Conte, ex compagni di squadra alla Juventus e in Nazionale ed entrambi condannati a vivere il calcio in maniera viscerale. Certo, però, che l'allenatore dell'Inter sarà ben più contento di quello del Benevento dopo il 2-5 (doppietta di Lukaku, reti di Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martinez) del Vigorito nel recupero della prima giornata.

Nerazzurri in testa a punteggio pieno, con ben nove gol segnati (dopo il 4-3 di sabato sulla Fiorentina) in due gare. I sanniti se la sono giocata a viso aperto, hanno realizzato due volte con Caprari (l'1-3 al 34' e il definitivo 2-5 al 76'), hanno colpito un palo con Moncini, ma sono stati puniti dalla strapotenza e dalla qualità della rosa interista.

Una suggestione su tutte: nel secondo tempo dalla panchina, l'ex ct azzurro ha fatto alzare Barella, Brozovic, Lautaro, Perisic ed Eriksen (per il danese traversa al 90').

Tutti pezzi da novanta. E il mercato ancora non è finito. La bella Lazio dell'altro Inzaghi, ovvero Simone, avrà di che impegnarsi domenica pomeriggio all'Olimpico.

Intanto Conte è davanti alla Juventus: «Gli altri allenatori ci vedono favoriti? Vuol dire che hanno rispetto per il nostro lavoro. Questo deve riempirci di soddisfazione, abbiamo acquistato credibilità e ci vedono con occhi diversi», ha detto il mister leccese. «Al di là degli interpreti, l'idea di gioco non cambia, è la stessa che portiamo avanti dall'anno scorso, ma con più opzioni. Dobbiamo lavorare un po' sull'equilibrio, ma io mi diverto a vedere le trame di questa squadra».

Il solito duo Lu-La ha aperto e chiuso le danze. Addirittura il belga ha timbrato dopo neppure 30 secondi, segnando poi il provvisorio 0-3 al 28', a breve distanza dalla staffilata (25') di Gagliardini.

Il Toro ha fatto poi la voce grossa al 71'. Sarà un bel dilemma, per Conte, scegliere la spalla di Lukaku per il big-match di domenica, perché Sanchez ha fatto il classico partitone. Può essere considerato un altro nuovo acquisto per l'Inter, mentre lo è con tutti i crismi il connazionale Vidal, schierato per la prima volta dall'inizio, ma costretto ad uscire nella ripresa dolorante alla coscia destra. «Credo nulla di preoccupante, ha ricevuto un colpo», ha detto Conte. Impressionante il debutto da titolare per Hakimi, non solo per l'assist a Lukaku e per la gioia del gol al 42': «Siamo davanti alla Juve? Lavoriamo per questo, abbiamo una rosa adatta per vincere».

