Tornano gli applausi a San Siro. Per ora sono solo mille spettatori, scelti per lo più tra medici e personale sanitario. Poca cosa rispetto ai pienoni roboanti pre-pandemia, ma dopo mesi di silenzio sugli spalti anche questo tenue rumore fa un bell'effetto.

Al Meazza torna invece il Milan delle porte chiuse, e per chi applaude è una bella notizia. Con il 2-0 al Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic (ancora sconfitto dopo il 5-1 dello scorso 18 luglio) i rossoneri restano imbattuti in campionato (10 successi e tre pareggi) dopo il lockdown. Ma soprattutto bissano la vittoria di giovedì a Dublino in Europa League e iniziano al meglio la nuova serie A. Che siano mille o ottantamila le persone ad applaudire, quando il destinatario è Zlatan Ibrahimovic vale proprio la pena spellarsi le mani. Neanche a dirlo, il Diavolo riparte dal suo totem svedese, a quasi 39 anni l'unico a realizzare una doppietta in questo turno inaugurale. Giusto per provare a mettere in pratica le parole, nel pre partita, del direttore tecnico Paolo Maldini: «Non ci è stato chiesto di andare in Champions, ma di provarci, di andarci vicini. Se ci sarà l'occasione, ci proveremo».

Ibra ha voglia. Sfiora subito la rete con il sinistro e la trova al 35' con un imperioso colpo di testa, su invito al bacio di Theo Hernandez.

Al 51' bissa dal dischetto con un piatto perfetto, dopo che il Var aveva collocato giustamente in area un fallo ingenuo di Orsolini su Bennacer inizialmente giudicato dall'arbitro La Penna solo da punizione dal limite. Zlatan spreca addirittura la tripletta a porta vuota, poi scherza: «Se avessi avuto 20 anni avrei segnato altre due volte. Invece ne ho 39: anzi, ancora 38». Il compleanno, lo ricordiamo, sarà il prossimo 3 ottobre. Ed ecco l'orgoglio di Ibra: «Mi piace essere allo stesso livello di un ventenne. Non mi piace che parlino della mia età, voglio che siamo giudicati tutti allo stesso livello. Mi piace avere invece tutte queste responsabilità con la squadra».

Che gira bene non solo con il vecchio (non si arrabbi) Ibra e con un altro elemento di esperienza come Kjaer. Carta d'identità ben più leggera per altri elementi, per esempio, come Calabria (in crescita) e Bennacer (sempre più una certezza). E poi c'è Gigio Donnarumma, che nel finale impedisce al Bologna di rientrare in gara. Come in coppa, i baby Brahim Diaz e Tonali disputano solo uno spezzone conclusivo, ma il futuro sorride loro.

Intanto Stefano Pioli analizza il presente, nelle cose buone e in quelle meno buone: «La squadra mi è piaciuta molto sino al secondo gol, poi abbiamo smesso di giocare e la partita avrebbe potuto riaprirsi. Dobbiamo portare avanti le nostre idee e i nostri concetti sino alla fine. Calhanoglu si è lamentato del cambio? Voleva segnare, tutti i grandi vogliono sempre fare gol. Quando c'è rispetto non c'è però problema».

