Massimo Sarti

Termina la corsa in Europa League per un Milan ancora una volta con i cerotti. Il Manchester United si aggiudica la gara di San Siro per 0-1 e (in virtù anche dell'1-1 dell'andata a Old Trafford) passa ai quarti di finale, condannando i rossoneri all'eliminazione. Il Diavolo deve così lasciare spazio ai Red Devils per un gol al 48' di Paul Pogba, al rientro da un infortunio e inserito dopo il riposo dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer. L'ex juventino in mischia riesce con una carambola beffarda a superare Gigio Donnarumma. I rossoneri non riescono a liberare con Meite e vengono puniti.

Oggi, al sorteggio di Nyon ci sarà per l'Italia solamente la Roma che, dopo il 3-0 dell'Olimpico sullo Shakhtar Donetsk, ha vinto 1-2 anche in Ucraina grazie ad una doppietta di Borja Mayoral, intervallata dalla rete del provvisorio pareggio segnata da Moraes. Le possibili altre avversarie nell'urna dei quarti per i giallorossi, oltre allo United, saranno Granada, Arsenal, Dinamo Zagabria (che ha eliminato il Tottenham di Mourinho), Slavia Praga, Ajax e Villarreal.

Dicevamo di un Milan con i cerotti e non è certo la prima volta. Stefano Pioli deve rinunciare a Calabria (oggi operato in artroscopia per una lesione del menisco mediale del ginocchio destro), Romagnoli (lesione di 1° grado al polpaccio sinistro), Rebic (ancora alle prese con un'infiammazione all'anca destra), e Leao (lesione di 1° grado al bicipite femorale della coscia sinistra), oltre a Bennacer, Mandzukic e Maldini. Problemi che si ripercuoteranno anche sulla trasferta di Firenze, domenica in campionato. Per il rientrante Ibrahimovic mezz'ora in campo, entrando dalla panchina. Lo svedese ha l'occasione più ghiotta per pareggiare e mandare la partita ai supplementari, ma il suo colpo di testa viene smanacciato in angolo da Henderson.

«Nelle due partite abbiamo giocato da grande squadra. Dovevamo segnare nel primo tempo, quando abbiamo avuto le occasioni. Nei due gol incassati, compreso quello dell'andata, sono stati più i nostri demeriti che i loro meriti. Restano le due ottime prestazioni».

Così Pioli. «Non meritavamo di uscire, dovevamo sfruttare le occasioni. Le assenze? Non voglio avere alibi. Dobbiamo imparare dagli errori e andare avanti. Dobbiamo ancora provare a vincere il campionato», ribadisce Ibra.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA