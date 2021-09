Massimo Sarti

«Simone Inzaghi, con pazienza e intelligenza, ha trovato calciatori funzionali al bel gioco che stiamo vedendo». I complimenti al nuovo allenatore dell'Inter, dopo il netto 4-0 sul Genoa a San Siro e l'1-3 in rimonta a Verona, arrivano dall'ex patron Massimo Moratti, interpellato da Kiss Kiss.

Risultati e prestazioni, quelle nerazzurre, che sembrano allontanare un po' di più il pensiero ad Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Da una parte il condottiero dello scudetto che ha preferito non proseguire, dall'altra due campioni ceduti a Psg e Chelsea con grande sollievo per le casse interiste. Ora c'è l'Inter di Edin Dzeko, di Joaquin Correa, di Hakan Calhanoglu, ma soprattutto di Simone Inzaghi, chiamato a dare continuità all'inizio sprint.

La scorsa stagione anche Conte si aggiudicò le prime due gare: 4-3 al Meazza con la Fiorentina con un'incredibile rimonta nel finale e 2-5 nel recupero di Benevento, salvo poi incartarsi vincendo appena una delle successive cinque giornate (a Marassi contro il Genoa) e perdendo nel parziale il derby con il Milan.

Dopo la sosta l'Inter affronterà il primo tour de force stagionale. In campionato Sampdoria, Fiorentina (infrasettimanale) e Sassuolo in trasferta, inframmezzate dalle sfide interne con Bologna e Atalanta. In aggiunta inizierà la Champions, con il Real Madrid a San Siro mercoledì 15 settembre e con lo Shakhtar in Ucraina martedì 28.

C'è curiosità, infine, per alcune soluzioni tattiche alternative che Simone Inzaghi potrà provare giocando ogni tre giorni. Innanzitutto si attende il debutto a destra di Denzel Dumfries dal primo minuto. Sensi, trequartista alle spalle di Dzeko contro il Genoa, potrebbe fare il vice Calhanoglu (partito comunque molto forte). Quando Dzeko, dovrà necessariamente rifiatare, il peso dell'attacco nerazzurro sarà sulle spalle tutte argentine di Correa e Lautaro Martinez, i due match-winner di Verona. In attesa, magari, di novità a costo zero per il prossimo futuro.

«Mi farebbe piacere vedere Insigne con la maglia dell'Inter», chiosa Moratti. Dalle parti di Viale della Liberazione si segue con attenzione quello che al momento è un non rinnovo tra il capitano partenopeo e il Napoli.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA