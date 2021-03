Massimo Sarti

Rino Gattuso pone fine definitivamente agli ultimi sogni scudetto rossoneri. Per la prima volta a San Siro contro il suo Milan, Ringhio strappa tre punti fondamentali (0-1) per la corsa Champions del Napoli. Decide l'ex interista Politano al 49', facendo un grosso favore proprio ai nerazzurri, ora a +9 sul Diavolo e sempre a +10 sulla Juventus. Che, vincendo il recupero con lo stesso Napoli del 7 aprile, supererebbe il Milan al secondo posto.

Non è lo stesso Milan brillante e autoritario di Old Trafford contro il Manchester United. La squadra di Stefano Pioli appare soprattutto mancante di qualità in fase conclusiva.

In generale in questo 2021 non è lo stesso Milan del 2020. Il calo in termini di prestazioni e di resa in classifica è evidente: 34 punti nelle 14 giornate del passato anno solare (media 2,42 punti a gara), 22 invece nelle 13 partite (con tutte le cinque sconfitte incassate) del 2021, con il rendimento che cala bruscamente a 1,69 punti a gara. Pesano le assenze? «Quando sono così numerose qualcosina perdi. Pensate all'Inter senza Lukaku e Lautaro, oppure alla Juve senza Ronaldo e Chiesa. Comunque siamo lì», afferma Pioli. A proposito di assenti di lusso, Ibrahimovic cercherà di rientrare almeno tra i convocati per il retour match di giovedì con lo United.

Primo tempo piuttosto bloccato: Donnarumma si disimpegna bene su Zielinski, che sbaglia un'altra occasione col sinistro. Il Milan fa solo il solletico al Napoli con Leao e il rientrante Calhanoglu. Troppo poco. Al 49' Politano colpisce, sfruttando un errore in disimpegno del Diavolo. «Si può sbagliare un passaggio a metà campo, ma dovevamo essere più veloci a recuperare le posizioni. Non abbiamo giocato una gran partita a livello tecnico. Abbiamo perso un'occasione. Poteva essere una settimana eccezionale per noi, ma non siamo riusciti a ripeterci», ribadisce Pioli. Che poco dopo, non soddisfatto, cambia insieme i tre elementi della trequarti, immettendo Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic. Ora il Milan cresce, ma non a sufficienza, anche se Leao ha un'ottima palla davanti a Ospina, ma non la sfrutta.

Finale convulso, con un episodio da moviola, si sarebbe detto un tempo. Bakayoko tocca in area la gamba di Theo Hernandez: l'arbitro Pasqua viene richiamato al Var, riguarda l'azione, ma non cambia idea, forse giudicando troppo leggero il contatto tra i due giocatori. Breve commento al proposito di Pioli: «Era più rigore che non rigore». Pensiero chiarissimo. Il Milan si innervosisce e Rebic al 92' si fa espellere per proteste.

