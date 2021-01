Massimo Sarti

Riecco la Juventus! Guai a dare per spacciati (o quasi) in chiave scudetto coloro che hanno vinto gli ultimi nove tricolori di fila. Il Milan deve arrendersi a San Siro per 1-3 e per la prima volta in questo campionato conosce l'amaro calice della sconfitta, dopo 27 turni e 304 giorni di imbattibilità. I rossoneri si consolano con il primato in classifica mantenuto per gentile concessione dell'Inter, battuta dalla Sampdoria a Marassi. La doppia caduta in salsa meneghina accorcia la classifica: Roma a -4 dalla vetta, Juve a -7 con una gara da recuperare. Andrea Pirlo deve ancora inseguire Stefano Pioli (e non solo), ma scampato il rischio di andare a -13, con la seconda ampia affermazione del 2021, può guardare alle prossime giornate con maggiore ottimismo.

«Siamo stati squadra. Questa squadra ha ancora fame», assicura Leonardo Bonucci. «È stato importante venire in casa della prima in classifica con lo spirito di voler comandare la classifica. Siamo stati attenti e concentrati», aggiunge Pirlo.

A Milano brilla poco la stella di Cristiano Ronaldo, risplende (prima di uscire zoppicando) moltissimo quella di Federico Chiesa, autore di una doppietta. Al 18' (dopo aver colpito al 16' un palo clamoroso) chiude al meglio un assist no look di Dybala, al 62' fa tutto da solo con il mancino dal limite. Pirlo la chiude poi con i cambi: al 76' discesa a destra di Kulusevski e tap-in vincente di McKennie.

Cambi che Pioli non ha. È un Milan ai minimi termini quello che fronteggia la Juve. Alle assenze di Tonali, Saelemaekers, Gabbia, Bennacer e Ibrahimovic, a poche ore dal match si aggiungono le positività al coronavirus di Krunic e Rebic. Che pareggiano quelle bianconere di Alex Sandro e Cuadrado: positività che non hanno comunque impedito ai bianconeri di raggiungere Milano. Pioli sposta forzatamente a centrocampo Calabria, che al 41' trova anche il gran gol del provvisorio 1-1 su assist di Leao. «Abbiamo mantenuto la nostra identità, ma le assenze si sono fatte sentire», ammette il numero 2 del Diavolo.

Il Milan regge sino al 2-1, poi si arrende. «Il secondo gol ha cambiato il match. La partita era equilibrata e forse stavamo riconquistando un po' di campo. Stop che non fa male in classifica? Fa male invece, era un'occasione per continuare il nostro percorso, ma non devono esserci rimpianti. Testa alta e continuiamo così», chiosa Pioli. Sul rientro di Ibrahimovic l'allenatore del Milan non si sbilancia: «Sta meglio. Per sabato contro il Torino valutiamo. A Cagliari credo che ci sarà».

