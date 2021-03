Massimo Sarti

Riecco il Milan! Le sconfitte contro Spezia e Inter, la qualificazione risicata in Europa League contro la Stella Rossa sono state fermate al rango di crisetta grazie alla vittoria dell'Olimpico 1-2 contro una Roma ancora priva di squilli negli scontri diretti contro le altre big (conquistati appena 3 punti sui 24 in palio). Un successo che ha permesso ai rossoneri di restare a -4 dall'Inter e di stoppare la superfuga scudetto dei nerazzurri. Inoltre il Diavolo ha rintuzzato il possibile avvicinamento della Roma e ha aumentato a 6 il cuscinetto di punti sulla Juventus.

Ma, al di là di tutti gli aspetti di classifica, è stato importante il segnale psicologico dato dal Milan, nel momento teoricamente più difficile. Un rigore di Kessie al 43' (il quindicesimo concesso in campionato, pestone di Fazio a Calabria sulla riga dell'area di rigore scovato al Var) e un capolavoro di Rebic al 58', intervallati al 50' da un gran gol del romanista Veretout, hanno rappresentato gli episodi decisivi di un match vivo sino in fondo.

Iniziato alla stragrande dal Diavolo, con un atteggiamento aggressivo, con due gol annullati per fuorigioco a Tomori e Ibrahimovic, con un tacco di Ibra a porta sguarnita finito fuori che ancora grida vendetta e con una traversa di Kjaer. «Non potevano essere due partite negative a minare le convinzioni costruite in oltre un anno di lavoro. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, dove potevamo concretizzare di più. È stata una vittoria importante, che ci fa uscire da due settimane particolari. È stata una prestazione di grande spirito e qualità, congratulazioni alla squadra».

Già mercoledì il Milan tornerà in campo per affrontare a San Siro l'Udinese nel turno infrasettimanale. Saranno da verificare le condizioni di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic, usciti anzitempo per problemi muscolari. «Al momento sembrano più affaticamenti, dobbiamo valutare. Il periodo è impegnativo, ma ho tanti giocatori a disposizione. Ho un gruppo giovane e responsabile, che ha sofferto per gli ultimi cattivi risultati. Ha fatto fatica a metabolizzarli, ma è bastato parlare chiaro», ha aggiunto Pioli.

Nel finale proteste della Roma: Mkhitaryan e Theo Hernandez si sono strattonati reciprocamente in area, con Guida che ha giudicato fallose le prime spinte dell'armeno. Tutt'altro che d'accordo l'ex rossonero Bryan Cristante: «Era rigore per noi». Diplomatico il tecnico giallorosso Paulo Fonseca: «Non voglio cercare scuse e non parlo dell'arbitro».

