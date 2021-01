Massimo Sarti

Rafael Leao e il primo gol i Ibrahimovic nella sua seconda vita rossonera permettevano, l'11 gennaio 2020, al Milan di Stefano Pioli di vincere a Cagliari e di limitare i danni al termine di un girone d'andata (aggravato dall'iniziale negativa parentesi sotto Marco Giampaolo) da soli 25 punti.

Sabato i rossoneri hanno perso male 0-3 a San Siro con l'Atalanta, ma hanno comunque celebrato non tanto il titolo d'inverno (anche se nel 69% dei tornei di serie A a girone unico ha poi portato allo scudetto), quanto i 43 punti in classifica. Due in più dei 41 del già splendido ritorno post lockdown, ben 18 in più rispetto alla 19ª giornata del 2019-20. Il Diavolo ha realizzato anche 21 gol in più, 39 contro 18, altro primato se paragoniamo i numeri attuali con quelli di 12 mesi fa.

Il confronto rispetto alla metà dello scorso campionato vede il Milan nettamente primo. Sul podio pure il +11 Sassuolo di De Zerbi e il +10 del Napoli, parametrato al 18° turno del passato torneo, visto che i partenopei devono recuperare la gara con la Juventus.

Eppure Rino Gattuso (che nel dicembre 2019 aveva preso il posto di Carlo Ancelotti) è tornato nell'occhio del ciclone alla luce degli stop in Supercoppa e contro il Verona.

Saldo positivo anche per Sampdoria (+7), Hellas, Genoa (+4 per entrambe sotto la spinta dei mister Juric e Ballardini), Roma (+2) e Atalanta (+1). Gasperini ha stampato con 36 punti il record storico dei bergamaschi in un singolo girone d'andata, essendo la migliore delle big dalla fine dei gironi di Champions ed Europa League: 22 punti in 10 partite, compreso il recupero in trasferta con l'Udinese.

La Fiorentina ha fotocopiato con 21 punti l'andata passata. I bilanci negativi iniziano con il -3 del Bologna e il -5 dell'Inter, passato dai 46 punti del 2019-20 agli attuali 41. Come lo scorso inverno, Antonio Conte è staccato di due lunghezze dalla vetta. Primeggiava la Juventus di Maurizio Sarri con ben 48 punti sui 57 disponibili. Andrea Pirlo si è invece fermato a 36, -9 rispetto alla 18ª giornata (vale lo stesso discorso del Napoli) del 2019-20. Gambero di 9 lunghezze anche Simone Inzaghi con la Lazio. Da incubo, l'andata di Torino (-13), Parma e Cagliari (-15).

Capitolo neopromosse, infine: fuori dalla zona retrocessione Spezia e Benevento. Per quel che concerne i sanniti c'è un +18 (22 punti contro 4) rispetto a metà torneo 2017-18, unico precedente in A. Il Crotone è ultimo con 12 punti, ma nel 2016-17 si salvò girando appena a quota 9.

