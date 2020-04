Massimo Sarti

Rafa Benitez attende la ripartenza del campionato di calcio cinese, il primo ad essere stato fermato a causa del coronavirus. Lo spagnolo, tecnico del Dalian Yifang (la stessa squadra dell'ex capitano del Napoli Marek Hamsik) domani compirà 60 anni. E curiosamente condividerà un compleanno insolito, a causa degli effetti della pandemia, con un altro ex allenatore dell'Inter, Corrado Orrico. Per il toscano domani saranno addirittura 80 primavere in un Italia in quarantena e preoccupata.

Orrico e Benitez hanno avuto una comune sventura in nerazzurro. Essere arrivati dopo due campioni della panchina come Giovanni Trapattoni e José Mourinho, senza riuscire a ripercorrerne le orme. Nell'estate del 1991 l'allora presidente Ernesto Pellegrini tentò con Orrico, per il dopo Trap, la carta alla Sacchi: allenatore zonista preso dalla B (aveva sfiorato la promozione con la Lucchese) per rivoluzionare l'Inter. «Datemi uno stipendio da operaio specializzato», disse Orrico notoriamente di sinistra. Poi volle ad Appiano la mitologica Gabbia per gli allenamenti. I risultati, però, non arrivarono. Inter subito out in Coppa Uefa per mano del Boavista. A inizio 1992 contestazione a San Siro dopo una risicata vittoria sul Bari. Il 19 gennaio sconfitta a Bergamo e dimissioni ai microfoni: «La mia presenza qui è più negativa che positiva». L'Inter di Zenga, Ferri, Bergomi e del trio tedesco Brehme, Matthaeus, Klinsmann era quinta, a -9 (c'erano ancora i due punti a vittoria) dal Milan di Capello.

Altro compito improbo toccò a Benitez nel 2010. Proseguire il percorso di José Mourinho, che aveva lasciato l'Inter con il triplete. Lo spagnolo conquistò subito la Supercoppa di Lega sulla Roma, ma perse quella Europea con l'Atletico Madrid. Niente colpi di mercato, anche per il fair play finanziario. E questo avrebbe poi pesato. La squadra era ancora basata sugli eroi di Mancini e Mourinho. L'Inter arrivò qualificata agli ottavi di Champions, ma a -10 in campionato dalla capolista Milan, al Mondiale per club vinto ad Abu Dhabi. La finale (18 dicembre) con i congolesi del Mazembe fu la fine di tutto. «O la società compra quattro giocatori a gennaio, o andiamo avanti così con l'allenatore come unico colpevole, o il presidente parla con il mio procuratore e troviamo un'altra soluzione». Così tuonò Benitez. Buona la terza ipotesi: separazione consensuale all'antivigilia di Natale. Almeno Orrico il panettone l'aveva mangiato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA