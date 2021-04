Massimo Sarti

Questa volta l'amata trasferta non soccorre il Milan. Prevale la striscia di vittorie consecutive in casa della Lazio, che arriva a 10 (come nel 1937 e nel 1974) grazie ad un netto 3-0 sui rossoneri, raggiunti al terzo posto a 66 punti da Napoli e Juventus e al momento fuori dalla zona Champions per il peggior computo parziale negli scontri diretti con partenopei e bianconeri (ancora da disputare Juve-Milan).

Non una bella situazione per il Diavolo, a lungo in testa alla classifica e ora in difficoltà. La Lazio per restare in corsa per il quarto posto è obbligata a vincere e si adopera presto per farlo, prendendo già al 2' d'infilata il Milan con Correa. Che al 51', ancora in velocità, lascia di sasso la retroguardia avversaria per la doppietta personale. Si levano però le proteste rossonere perché l'azione inizia con un'entrata di Lucas Leiva su Calhanoglu che sembra proprio fallosa.

Orsato in diretta è vicino e lascia correre e fa lo stesso dopo revisione al Var. Restano molti dubbi sulla decisione. Non ne ha Stefano Pioli: «Non vedo come possa non essere fallo. Leiva prende Calhanoglu, non il pallone. Dopo il 2-0 la gara è diventata molto complicata». Effettivamente, se c'era stata una certa reazione all'1-0 nella seconda metà del primo tempo, ora il Milan non ha la forza per ribattere e all'87' arriva pure il 3-0 di Immobile. «Nel primo tempo potevamo pareggiare, ma in generale mi aspettavo di più dalla squadra. Abbiamo le qualità tecniche e fisiche per fare meglio. Adesso dobbiamo dimostrare di essere forti e reagire subito. Questa sconfitta è pesante». Anche perché arriva dopo lo stop interno con il Sassuolo. «La corsa Champions si complica, le avversarie corrono. Ma noi non dobbiamo piangerci addosso».

Si attende il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Intanto l'Uefa ha aperto un'inchiesta, nominando un ispettore etico e disciplinare, sullo svedese «su una potenziale violazione del Regolamento per un presunto interesse finanziario in una società di scommesse» (Bethard, con sede a Malta).

In caso di conferma della violazione, Ibra rischia una forte ammenda o addirittura una squalifica. «È una cosa della quale prenderemo atto quando eventualmente sarà notificata, ma non ci preoccupa assolutamente». Così il ds Frederic Massara.

È invece andata in archivio con semplici multe la vicenda del battibecco tra Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante Inter-Milan di Coppa Italia: per «comportamento antisportivo» 4.000 euro al rossonero e 3.000 al nerazzurro. Sanzioni anche per i club (2.000 euro al Milan, 1.250 all'Inter) per responsabilità oggettiva.

