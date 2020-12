Massimo Sarti

Pazza Champions League, pazzo girone, pazza partita in Germania, pazza Inter. Il 2-3 che i nerazzurri strappano in casa del Borussia Moenchengladbach è vietato ai deboli di cuore e tiene la squadra di Antonio Conte in corsa per passare agli ottavi. Ed è l'unico risultato che risparmia all'Inter un mesto ultimo posto anticipato nel gruppo B, rischio corso ripetutamente alla luce del 2-0 a Kiev dello Shakhtar Donetsk sul Real Madrid. Il Borussia comanda sempre il girone con 8 punti, mentre Shakhtar e Real sono a 7. L'Inter chiude a quota 5, ma è ancora viva. Tutte e quattro le squadre si giocheranno la qualificazione mercoledì prossimo, nell'ultima giornata.

Handanovic e compagni dovranno obbligatoriamente battere a San Siro lo Shakhtar (un successo assicurerebbe almeno il ripescaggio in Europa League) e dovranno sperare che a Valdebebas Real e Borussia non pareggino. Peccato che, con un pari, andrebbero avanti entrambe. «Siamo vivi. Quando siamo squadra in questa maniera, siamo un problema per ogni avversario, anche per squadre in grande forma come il Borussia. Grande partita. Prove come questa testimoniano che abbiamo forza, determinazione e unità di intenti», dichiara Conte, visibilmente soddisfatto.

Eroe della serata, manco a dirlo, Romelu Lukaku. Il belga innanzitutto avvia al 17' lo 0-1 di Darmian. Dopo il pari al 46' del primo tempo di Pléa, realizza una doppietta al 64' e al 73' (11 gol in 12 partite stagionali nell'Inter). «Sto giocando il mio miglior calcio. Stiamo crescendo, ma dovevamo chiudere il match». Cosa che l'Inter non fa. Al 76' accorcia di nuovo Pléa, che all'83' realizza addirittura il 3-3. Nerazzurri salvati dal disastro dal Var e dall'on field review dell'arbitro olandese Makkelie, che giudica influente un fuorigioco di Embolo, posizionato davanti ad Handanovic.

