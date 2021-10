Massimo Sarti

Partita sporca a San Siro. Tanto agonismo, poche occasioni. Ma il Milan sembra saper solo vincere: 1-0 sul Torino e primato in classifica confermato (+3 su Spalletti), in attesa domani di Napoli-Bologna. Nove vittorie su dieci giornate, come nel 1954-55 per i rossoneri, quinto successo consecutivo in casa.

Tante cifre che fanno sorridere Stefano Pioli, che ringrazia la rete al 14' di Olivier Giroud: tocco sottomisura dopo spizzata di Krunic su azione d'angolo. Per il francese gol in tutte le prime tre partite con il Diavolo in casa (quattro centri), come Balotelli nel 2013. «Abbiamo giocato una buona partita contro un Torino forte, ho fatto tanti contrasti con Bremer. Siamo stati molto solidi in difesa. Ci prendiamo i tre punti che è la cosa più importante. Il gruppo unito è quello che mi piace tanto della squadra», afferma Giroud. Nel secondo tempo Tatarusanu salva su Sanabria e Praet scheggia la parte superiore della traversa. Il Toro non demerita, ma resta sotto. «È difficile giocare contro il Torino, mi è piaciuta la voglia di portare a casa una vittoria sofferta, ma meritata», dichiara Pioli.

«Nel secondo tempo siamo stati un po' meno dinamici, ma abbiamo rischiato solo nel finale. Comunque posso contare su un gruppo eccezionale e siamo supportati da tifosi meravigliosi».

Più che al Napoli, che condivide con il Diavolo la fuga verso lo scudetto, lo sguardo di Pioli è rivolto verso la Roma, che il Milan affronterà domenica sera all'Olimpico: «È una bella squadra, con tante soluzioni offensive. Ma di certo potremo dire la nostra».

Martedì importante non solo sul campo per il Milan, ma anche in società, con l'assemblea dei soci che approva il bilancio al 30 giugno 2021 con «una perdita d'esercizio di 98 milioni, mentre il consolidato è 96,4 milioni. Dati importanti se si tiene conto che il precedente esercizio registrava una perdita di 194,6 milioni». Così il presidente rossonero Paolo Scaroni. «Se riusciamo ad andare in Champions sempre possiamo pensare di ridurre, se non di azzerare le perdite nell'arco di tre anni».

Scaroni si dice poi «ottimista» dopo l'ultimo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul nuovo stadio. Interviene in collegamento anche l'ad Ivan Gazidis, che affronta il tema dei rinnovi: «Continueremo a prendere decisioni all'insegna della sostenibilità. Ogni decisione è stata e sarà presa per il bene del club. Le società stanno operando con più attenzione, ma calciatori e agenti agiscono come se il Covid non ci sia mai stato. Per ottenere gli stessi soldi di prima se ne vanno a parametro zero».

